Man levensgevaarlijk gewond bij steekpartij op straat in Beringen

Bij een steekpartij in Beringen is zaterdagavond een man levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat heeft de lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo bevestigd. De feiten gebeurden op de openbare weg in de Stationsstraat in Beringen. Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden de steekpartij zich rond 18.15 uur afspeelde. Het slachtoffer werd zwaargewond op straat aangetroffen. De hulpdiensten brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Er is een verdachte gearresteerd, die door de politie verhoord wordt. Ook de technische en wetenschappelijke politie van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

bron: Belga