Loes Sels boekt derde seizoenszege in Gullegem

Loes Sels (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice) heeft vandaag de veldrit in het West-Vlaamse Gullegem gewonnen. De 33-jarige Antwerpse haalde het afgescheiden voor de Nederlandse Annemarie Worst, tweede op 8 seconden, en de Britse Nikki Brammeier, derde op 34 seconden. Voor Sels was het de derde zege van het seizoen. Eerder won ze in Ardooie en het Luxemburgse Contern. Worst nam de beste start en had na de eerste ronde alleen nog Sels in het wiel. Achter dat duo leidde Brammeier de tegenaanval. Toen het tempo bij de leidsters stokte, maakten Brammeier, de Amerikaanse Kaitlin Keough, de Nederlandse Fleur Nagengast en Ellen Van Loy de aansluiting. Nog voor halfcross gingen Worst, Sels en Brammeier voor de rest uit rijden. Al snel moest Brammeier haar twee metgezellen laten rijden. Bij Sels en Worst was de verstandhouding opperbest. Hun voorsprong groeide zienderogen en ze trokken met een bonus van een halve minuut de slotronde in. Daarin slaagde Sels erin haar laatste concurrente van zich af te schudden.

“Ik wist dat ik alleen moest toekomen, want in de sprint zou Worst me wel kloppen”, verklaarde Sels. “Ik voelde dat Worst aan het stilvallen was en dat mijn kansen toenamen. Ik voelde me de hele wedstrijd goed. Op de rechte stukken was ik beter dan Worst, maar de technische stroken verliepen iets minder naar mijn zin.”







“Voor de eerste keer sinds lang kon ik nog eens pijnvrij fietsen. Na Namen kreeg ik last aan de rug en door de opvolging van crossen was er weinig recuperatie mogelijk. Een bezoekje aan de kinesist bracht wel wat soelaas. Volgende week zaterdag mik ik op een podiumplaats op het BK in Antwerpen. Sanne Cant is misschien net iets beter dan mezelf, maar een kampioenschap moet toch altijd gereden worden. Ik ben er klaar voor.”

Bron: Belga