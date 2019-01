Investering van 2,7 miljard op komst in Antwerpse haven

De Britse chemiegroep Ineos staat op het punt 2,7 miljard euro te investeren in twee nieuwe fabrieken in de haven van Antwerpen. Dat schrijft De Tijd zaterdag. Er lopen nog gesprekken met het Antwerpse Havenbedrijf over de herschikking van enkele concessiegronden, maar de belangrijkste hordes zijn genomen. Volgens de krant gaat het om de grootste investering in de Europese chemiesector in twintig jaar en de grootste ooit voor het bedrijf. Ze zou zo’n 500 banen opleveren.

Het speerpunt van de investering op Antwerpen rechteroever is de bouw van een kraker, die ethaangas omzet in ethyleen, een belangrijke basisgrondstof voor de chemiesector. Het is twintig jaar geleden dat er nog een kraker op het Europese vasteland werd gebouwd. Op dezelfde locatie zou er ook een propaan-dehydrogenatiefabriek (PDH) komen, waarbij propaangas omgezet wordt in propyleen, een basisgrondstof voor de plasticindustrie.

Ineos was ook in gesprek met de haven van Rotterdam, maar zou voor Antwerpen hebben gekozen wegens zijn ligging, schrijft De Tijd. Het gros van de productie van de twee nieuwe fabrieken is immers bestemd voor de chemiebedrijven in Antwerpen.

De bouw van de fabrieken kan vier tot vijf jaar duren.

bron: Belga