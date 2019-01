Gele hesjes – Groepje ‘gele hesjes’ voert actie bij AB InBev in Leuven

Met op de achtergrond een groot spandoek met de tekst ‘haal het geld waar het zit’ hebben zaterdagavond zestien personen gekleed in een geel hesje gedurende een tweetal uren actie gevoerd aan de toegangspoort van AB InBev aan de Vuurkruisenlaan in Leuven. De actie verliep zonder incidenten. Van blokkades zoals bij eerdere acties van ‘gele hesjes’ was hier geen sprake. Midden december voerde dezelfde groep hier eveneens gedurende enkele avonden actie. Met hun actie protesteren de actievoerders tegen het feit dat de overheid multinationals zoals AB InBev “het ene cadeau na het andere” geeft zodat die ondanks miljardenwinsten nauwelijks belastingen moeten betalen, terwijl diezelfde overheid “bespaart op de gewone man met indexsprongen, het verhogen van pensioenleeftijd en dergelijke”.

“We zijn het beu dat onze koopkracht lijdt onder de prijzen die de pan uitswingen, zoals voor diesel, elektriciteit en dergelijke. Beu dat de regering het klimaatprobleem denkt te kunnen wegbelasten op kap van de gewone man terwijl de grote oliebedrijven blijven boren naar meer bronnen. Er is genoeg rijkdom om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, maar de regering gaat de rijkdom niet halen waar die zit”, aldus de Gele Hesjes Leuven op Facebook.

bron: Belga