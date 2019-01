Coupe de France – Limbombe helpt Nantes voorbij Châteauroux naar zestiende finales

Nantes heeft zich vrijdagavond als eerste geplaatst voor de zestiende finales van de Coupe de France. In eigen huis klopten ze tweedeklasser Châteauroux met 4-1, Anthony Limbombe (86.) nam in het slot van de wedstrijd de laatste treffer voor zijn rekening en scoorde zo zijn eerste doelpunt voor Nantes. In het wedstrijdbegin had ex-Gentenaar Kalifa Coulibaly (6.) de score geopend, Rene Krhin (37.) en Imran Louza (70.) namen de overige doelpunten voor hun rekening. Ook Anderlecht-huurling Kara Mbodj verscheen aan de aftrap bij de thuisploeg.

Het duel tussen tweedeklasser Grenoble en Straatsburg werd vrijdagavond uitgesteld omdat het speelveld bevroren was. Viervoudig titelverdediger PSG moet zondag aan de bak tegen de amateurs van Pontivy.

Bron: Belga