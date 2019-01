Containers overboord op Noordzee – Strand Schiermonnikoog grotendeels opgeruimd

Een groot deel van het strand op Schiermonnikoog is opgeruimd, meldt burgemeester Ineke van Gent. Het is niet nodig om zondag naar het Waddeneiland te komen om te helpen. Zaterdag hebben vrijwilligers, beroepskrachten en militairen een flink deel van het strand ontdaan van de aangespoelde spullen en rotzooi. Er is 220 ton opgeruimd. Een fantastisch resultaat, stelt de burgemeester, die iedereen daarvoor bedankt.

Wel ligt het in de verwachting dat er de komende dagen en weken (“misschien wel maanden”) rommel blijft aanspoelen. “Ook in de (nabije) toekomst doen we daarom waarschijnlijk graag een beroep op u.”

Het strand is dan wel grotendeels opgeruimd, maar nog niet helemaal schoon. Zo ligt er nog veel klein plastic en piepschuim onder het zand en in de duinen. De Koninklijke Landmacht blijft tot en met zondagmiddag op Schiermonnikoog. Zij neemt de moeilijk bereikbare plekken voor haar rekening.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van Nederland heeft via Twitter een bedankje gestuurd aan iedereen die meehelpt om de stranden van de Waddeneilanden op te ruimen. “Veel dank aan en hulde voor alle bewoners, vrijwilligers, militairen, vissers en medewerkers die zich inzetten om de Wadden weer schoon te maken.”

Het ministerie heeft zelf schepen op de Waddenzee die onder meer toezicht houden op visserij en recreatievaart. Ook deze zogenoemde Waddenunit werkt mee aan de opruiming.

Bron: Belga