Containers overboord op Noordzee – Rederij MSC belooft schoonmaak te betalen

De rederij MSC, die verantwoordelijk is voor het verlies van 270 containers op de Noordzee, heeft zaterdag beloofd dat ze “alle kosten” zal vergoeden voor de opruiming van het afval op de Nederlandse en Duitse kusten. “MSC Mediterranean Shipping Company wil de Nederlandse en Duitse autoriteiten en burgers verzekeren dat het de totaliteit van de schoonmaakkosten zal betalen”, deelde het bedrijf mee.

Het vrachtschip MSC Zoe, dat onder Panamese vlag vaart en een van ’s werelds grootste containerschepen is, verloor in de nacht van dinsdag op woensdag containers in een storm voor de Waddeneilanden.

De groep, die in Genève gebaseerd is, voegde er in de mededeling aan toe dat ze “blijft zoeken naar containers die in zee vielen totdat de laatste teruggevonden is”.

Bron: Belga