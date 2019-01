Congolese verkiezingen – Bekendmaking resultaten tot volgende week uitgesteld

De bekendmaking van de voorlopige resultaten van de algemene verkiezingen van 30 december in de Democratische Republiek wordt “tot volgende week” uitgesteld, zo heeft de voorzitter van de kiescommissie zaterdag gezegd. De bekendmaking was aanvankelijk voor zondag gepland. “Het is niet mogelijk de resultaten zondag bekend te maken. We gaan goed vooruit, maar we hebben nog niet alles”, zei Corneille Nangaa, de voorzitter van de kiescommissie, die de uitslagen moet bijeenbrengen. Hij preciseerde niet op welke dag de uitslagen gepubliceerd zouden worden.

“We zitten rond 45 à 48 procent” van de stembrieven, aldus de voorzitter. “Volgende week” zullen we de uitslagen geven, voegde hij eraan toe.

De presidentsverkiezing van 30 december moet de opvolger aanwijzen van president Joseph Kabila, die geen kandidaat meer kon zijn voor een nieuwe ambtstermijn. Drie kandidaten deden een gooi naar het presidentschap: ex-minister van Binnenlandse Zaken Emmanuel Ramazani Shadary, die de steun heeft van Kabila, en de opposanten Martin Fayulu en Félix Tshisekedi.

De kiescommissie Céni (Commission électorale nationale indépendante) en haar voorzitter staan onder druk om uitslagen te geven die “overeenstemmen” met “de waarheid van de stembussen” en met “de stem van het Congolese volk”. Deze vraag kwam van de machtige bisschoppenconferentie, van het hoofd van de waarnemersmissie van de Afrikaanse Unie en van de Europese Unie.

Bron: Belga