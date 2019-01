Chelsea wil Hazard rust gunnen in FA Cup

Chelsea hoopt Eden Hazard morgen tegen tweedeklasser Nottingham Forest in de derde ronde van de FA Cup rust te gunnen, maar door de talloze afwezigheden is dat nog geen zekerheid. De Rode Duivel was in december bij Chelsea met drie doelpunten en vijf assists direct betrokken bij liefst acht van de tien doelpunten die The Blues in de Premier League konden scoren. Tegen Southampton zweeg woensdag echter ook zijn kanon, waardoor Chelsea niet verder kwam dan een scoreloos gelijkspel.

“Eden speelt momenteel fantastisch. Hij pakt heel wat minuten en we vragen veel van hem omdat hij zo’n belangrijke speler is voor ons”, vertelde assistent-manager Gianfranco Zola vandaag. “We willen hem morgen rust gunnen, ook al zitten we in een periode waarin we niet al te veel spelers ter beschikking hebben”, verwees Zola naar de geblesseerden Willian, Pedro en Olivier Giroud, en de vraagtekens achter de naam van Cesc Fabregas.







Nottingham Forest is overigens het team waartegen Charly Musonda Junior vorig seizoen zijn eerste treffer scoorde voor Chelsea. Dit seizoen werd hij uitgeleend aan Vitesse, maar momenteel herstelt hij nog in Londen van een zware blessure.

Bron: Belga