Cannabisplantage ontdekt bij brand in Evere

Bij een brand in de Stroobantsstraat in Evere heeft de brandweer een plantage van zowat 600 cannabisplanten ontdekt. Dat meldt de woordvoerder van het parket van Brussel zaterdagavond. De brand brak rond 15.30 uur uit in het gebouw. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Het onderzoek spitst zich enerzijds toe op onvrijwillige brandstichting en anderzijds op het kweken van cannabis.

Volgens de eerste vaststellingen zou de brand niet aangestoken zijn. De elektrische installatie van de plantage in de kelderverdieping zou de brand veroorzaakt kunnen hebben, maar de oorzaak van de brand moet nog vastgelegd worden.

bron: Belga