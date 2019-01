ATP Doha – Roberto Bautista Agut werkt zich voorbij Berdych naar negende ATP-titel

De Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 24) heeft zaterdag het ATP-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hard/1.313.215 dollar) op zijn naam geschreven. In de finale haalde de Spanjaard het in drie sets van de Tsjech Tomas Berdych (ATP 71), die in Doha zijn rentree vierde na maanden blessureleed: 6-4, 3-6 en 6-3 na 1 uur en 56 minuten. Voor Bautista Agut staat de teller nu op negen ATP-titels, Berdych heeft dertien toernooien op zijn naam staan. Het was ook de eerste keer in vier confrontaties dat de Spanjaard van de Tsjech kon winnen.

Zijn referentiewedstrijd speelde Bautista Agut in Doha echter al in de halve finales, toen hij met een stunt Novak Djokovic uit het toernooi kegelde. De Servische nummer een van de wereld ging in drie sets (3-6, 7-6 (8/6) en 6-4) verrassend onderuit.

In het dubbelspel ging de toernooizege vrijdag al naar David Goffin, die zo voor de eerste keer in zijn carrière een dubbeltitel wist te veroveren. Aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert haalde hij het in de finale met 5-7, 6-4 en 10/4 in de supertiebreak van de Nederlanders Robin Haase en Matwé Middelkoop.

