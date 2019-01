ATP Doha – Bautista Agut en Berdych spelen de finale in Doha

De Tsjech Tomas Berdych (ATP 71) en de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 24) hebben zich vrijdag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hardcourt/1.313.215 dollar). De 33-jarige Berdych, die zijn rentree viert na een half jaar afwezigheid wegens een rugblessure, haalde het in de tweede halve finale in twee sets (7-6 (8/6) en 6-3) van de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 20). Eerder op vrijdag ging Novak Djokovic verrassend onderuit in de eerste halve finale. De Servische nummer een van de wereld verloor daarin in drie sets (3-6, 7-6 (8/6) en 6-4) van Bautista Agut.

In de onderlinge duels tussen Berdych en Bautista Agut staat het 4-2 in het voordeel van de Tsjech, die ook de laatste drie confrontaties op zijn naam kon schrijven. Het is intussen wel al bijna drie jaar geleden dat beide spelers nog eens tegenover mekaar stonden. In de vierde ronde van het Australian Open bleek Berdych toen in een vijfsetter te sterk voor de Spanjaard. De Tsjech heeft ook dertien titels op zijn erelijst staan, bij Bautista Agut staat de teller op acht.

Bron: Belga