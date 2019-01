VIDEO. Belgische trialbiker trotseert Alaskaanse natuurpracht

Negenvoudig wereldkampioen trial Kenny Belaey liet zich onlangs volledig gaan in Alaska. Dat leverde uiteraard adembenemende beelden op.

Afgelopen zomer bracht de 35-jarige waaghals een bezoekje aan zijn Red Bull-collega Paul Guschlbauer. De Oostenrijkse paraglider woont immers al een tijdje in ‘de Laatste Grens’ en kent de meest magische plekjes uit zijn broekzak.







Zo cruisede Kenny, die in 2010 voor de negende maal wereldkampioen werd, langs gletsjers, verlaten mijnstadjes en drijvende ijsschotsen in Anchorage.

Natuurlijke pracht en praal

Alaska is voor een mountainbiker the place to be, want het 1.481.347 vierkante kilometer grote land bulkt van de ongerepte natuur. “Alaska is weergaloos mooi. Slechts 30% van het land is toegankelijk met de wagen. Dat zorgt dat veel locaties echt nog onaangeroerd zijn. Waar heb je dat nog tegenwoordig? En ja, dat er een beer kan opduiken terwijl je op een rots balanceert, moet je er als risico bijnemen. Al kom je met berenspray al een heel eind!”, blikte hij terug.

Koude voeten

‘The Magician’ – zo wordt hij weleens genoemd – moest zijn hoofd er wel voortdurend bij houden. Op een bepaald moment liep het fout, maar gelukkig zonder al te veel gevolgen. “Ik wou van de ene naar de andere ijsschots springen. De eerste keer leek alles stabiel, maar de tweede keer ging het mis. Als je weet hoe diep het daar kan zijn, ben ik zeer blij dat ik er met enkel natte voeten vanaf kwam. Brrr.”