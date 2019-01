MOVIES. De 10 must see films van 2019

Van Disney-remakes en Marvel-superhelden tot kandidaten voor Cannes 2019: ook het nieuwe filmjaar heeft heel wat emoties in petto (positieve of negatieve, naargelang je smaak). Hoog tijd dus voor een overzicht van wat je te wachten staat op het grote én kleine scherm.

Us (20/3)

van Jordan Peele

met Lupita Nyong’o, Elisabeth Moss







Twee jaar geleden verbaasde Jordan Peele de wereld door met ‘Get Out’ te tonen dat hij niet alleen een hilarische komiek, maar ook een begenadigde thrillermaker is. Ook opvolger ‘Us’ staat met beide voeten in het spannende genre. We zien hoe een gezin tijdens een strandvakantie geconfronteerd wordt met angstaanjagende wezens die griezelig sterk op hen lijken.

(rn)

Artemis Fowl (14/8)

van Kenneth Branagh

met Ferdia Shaw, Judi Dench

Toen Harry Potter een ster werd, regende het plots fantasyromans met tienerhelden. ‘Artemis Fowl’ van de Ierse schrijver Eoin (zeg ‘Owen’) Colfer was een van de weinige uitschieters. Wat maakt deze reeks bijzonder? De held is eigenlijk ook de slechterik, een 12-jarig crimineel genie dat het heilige boek van de elfen steelt. En dus krijgt hij de elfenpolitie achter zich aan.

(rn)

Benedetta (nog geen datum bekend)

van Paul Verhoeven

met Virginie Efira, Charlotte Rampling

We weten dat Paul Verhoeven graag tegen schenen schopt. Het zal niet anders zijn met dit levensverhaal van Benedetta Carlini, een Italiaanse non uit de 17de eeuw. Sinds jonge leeftijd wordt de vrouw belaagd door religieuze en erotische visioenen en ook binnen de kloostermuren is de verleiding aanwezig. Godsdienst, seks en andere taboes, Verhoeven leeft zich weer helemaal uit.

(rn)

Joker (2/10)

van Todd Phillips

met Joaquin Phoenix

Vlak voor hij overleed, schonk Heath Ledger de mensheid in ‘The Dark Knight’ de meest onvergetelijke Joker ooit. Dit jaar krijgen we er misschien nog een straffe versie bij, want in ‘Joker’ vertolkt Joaquin Phoenix de geliefde Batman-schurk. Of liever: hij kruipt in de huid van de man — een stand-up comedian — die door zware tegenslag doldraait en in de giechelende psychopaat verandert.

(rn)

Once Upon a Time in Hollywood (14/8)

van Quentin Tarantino

met Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino

Naar elke nieuwe Tarantino wordt reikhalzend uitgekeken, maar voor deze houden we het bijna niet meer. Of wat dacht je van Brad en Leo als mislukte acteurs in het übersixties Los Angeles van Charles Manson (je weet wel, de beroemde seriemoordenaar)? Naar goede gewoonte belooft de gestoordste regisseur van Hollywood weer de nodige dosis kitscherig geweld en een cast om van achterover te vallen: Al Pacino, Margot Robbie, Kurt Russel, Burt Reynolds, Dakota Fanning en nog een hele lijst anderen!

(si)

Disney-remakes: Dumbo (27/3), Aladdin (22/5), The Lion King (Belgische release nog te bevestigen)

De live adaptaties van ‘The Jungle Book’ en ‘Beauty and the Beast’ waren wereldwijd een schot in de roos en dus gaat Walt Disney verder met zijn succesformule: Will Smith als geest in ‘Aladdin’, Tim Burton achter de camera’s van ‘Dumbo’ en Beyoncé als Nala in ‘The Lion King’. Of je het nu wilt of niet, er valt dit jaar niet aan te ontsnappen!

(si)

The Death and Life of John F. Donovan (Belgische release nog te bevestigen)

van Xavier Dolan

met Kit Harington, Nathalie Portman, Susan Sarandon

Er hangt een waas van mysterie rond de eerste Engelstalige film van het enfant terrible van de Canadese cinema: een releasedatum die herhaaldelijk werd uitgesteld, een actrice die tijdens de montage weggeknipt wordt (bye bye Jessica Chastain). Maar de vijfsterrencast en het onderwerp blijven wel heel aantrekkelijk: de briefwisseling tussen een adolescent en de ster van een tv-serie. In de coulissen doet zelfs het gerucht de ronde dat het verhaal gebaseerd is op de brief die Dolan op zijn 8ste schreef aan Leonardo DiCaprio, nadat hij ‘Titanic’ had gezien. Dat belooft!

(si)

Marvel Cinematic Universe: het vervolg… met Wolverine?

Captain Marvel (maart), Avengers 4: Endgame (april of mei), Spider-Man: Far From Home (juli)

Naast ‘Avengers 4’, het slot van de derde fase van het Marvel Cinematic Universe – MCU voor de vrienden – releaset de studio ook ‘Captain Marvel’ (de eerste van de saga met een vrouwelijke hoofdrol) en de nieuwe Spider-Man. Maar de waarschijnlijke overname van 21st Century Fox door Disney, het moederbedrijf van Marvel Studios, zorgt voor nog groter nieuws: de komst van de X-Men naar het MCU! Kevin Feige, de grote baas van Marvel Studios, bevestigde onlangs nog dat de twee werelden (allebei gebaseerd op comics) al in de eerste helft van 2019 kunnen samenvloeien. Wordt dus zeker vervolgd.

(em)

The Irishman (eind 2019)

van Martin Scorsese

met Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

Met zijn over the top sterrencast en buitensporige budget (meer dan 100 miljoen dollar) was het nieuwe project van Scorsese een riskante gok voor de financiers, tot Netflix de geldkraan opendraaide. Maar geen paniek, er is een akkoord om ‘The Irishman’ ook op het grote scherm te releasen. Het verhaal gaat over een Ierse arbeider (De Niro) die bekend werd omwille van zijn banden met de Italiaans-Amerikaanse maffia. Klinkt als ‘Goodfellas’ dertig jaar later.

(em)

Ad Astra (22/5)

van James Gray

met Brad Pitt, Tommy Lee Jones

Na het Amazonewoud van ‘The Lost City of Z’ neemt James Gray ons mee naar de ruimte. ‘Ad Astra’ is het verhaal van een autistische ingenieur (Pitt) die op zoek gaat naar zijn vader, die twintig jaar eerder verdween in het heelal. Aanvankelijk was de release gepland voor januari, maar de perfectionistische regisseur wou nog een paar maanden extra om de technische aspecten van de film te finetunen. En om samen te vallen met het Filmfestival van Cannes?