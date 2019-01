Werkloosheid in november met 5,9 procent gedaald

In november vorig jaar is de werkloosheid opnieuw gedaald, deze keer met 5,9 procent in vergelijking met november 2017. Dat meldt minister van Werk Kris Peeters, die erop wijst dat de werkloosheid sinds augustus 2016 elke maand afgenomen is. “De aanhoudende daling toont aan dat het beleid van jobcreatie en activering zijn vruchten afwerpt”, zegt Peeters. “Door steeds meer mensen aan het werk te krijgen, verstevigen we de basis van onze sociale zekerheid.” In november was het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen 4,055 miljoen, blijkt uit de maandelijkse tewerkstellingsbarometer. Dat is een stijging van 1,5 procent. De werkloosheid blijft dus ook dalen, en dat in alle regio’s. In Vlaanderen is dat met 7,8 procent, in het Waals Gewest 6,2 procent en in Brussel 1 procent. Bij jongeren en ouderen ligt de daling van de werkloosheid hoger dan het gemiddelde: bij jongeren onder de 25 jaar nam de werkloosheid met 12,3 procent af, in de leeftijdsgroep van 50 tot 59 jaar ging het om een daling van 11,7 procent.

Bron: Belga