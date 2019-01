Weerbericht: het weekend is grijs

Het is deze namiddag op veel plaatsen grijs, maar droog. Lokaal, en dan nog vooral in de Ardennen, is wat lichte regen of motregen mogelijk. Op het reliëf kunnen enkele sneeuwvlokken dwarrelen. In de Ardennen is het zicht soms beperkt. De maxima liggen tussen 0 graden in Hoog-België en 6 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot het noordwesten, zegt het KMI. Vanavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met lichte regen of motregen in het noorden en het oosten van het land. Vooral op de noordelijke plateaus van de Ardennen is lichte sneeuwval mogelijk. De temperaturen veranderen nauwelijks. De minima liggen tussen -1 graad op de Ardense hoogten en +5 graden aan zee. De wind blijft zwak tot matig uit het westen tot het noordwesten.

Morgen is het nog steeds grijs met vooral in de voormiddag nog motregen of lichte regen. In de Ardennen is ’s ochtends nog wat sneeuw mogelijk. ’s Namiddags trekt deze lichte neerslag weg naar het zuidoosten en wordt het overal overwegend droog. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoog-België en 7 graden aan de kust. De wind waait meestal matig uit het noordwesten.







Zondag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op wat lichte neerslag, vooral op het Ardense reliëf. Op het einde van de dag bereikt een zwakke storing ons land vanaf het westen. Deze veroorzaakt soms wat motregen of lichte regen. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot het noordwesten.

bron: Belga