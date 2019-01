Vijftig bedrijven starten met proefproject tegen burn-out

Zowat vijftig bedrijven starten deze maand met proefprojecten om burn-out te voorkomen. De bedoeling is om nieuwe initiatieven te doen ontstaan en om kennis en goede praktijken te verspreiden, zegt federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Hij maakt per project 8.000 euro subsidie vrij. In ons land zijn zowat 400.000 mensen langdurig ziek. Veel van hen kampen met mentale en psychosociale problemen, waaronder burn-out. “Het aanpakken van burn-out is een van de grote uitdagingen van deze tijd”, zegt Peeters daarover. Vakbonden en werkgevers werkten samen een kader uit voor de aanpak van burn-out. Tussen 1 juli en 15 september konden bedrijven of sectoren projecten indienen. Er werden meer dan 200 projectvoorstellen ingediend door werkgevers en sectoren, waarvan er vijftig (47 bedrijven en drie sectoren) werden geselecteerd.

De geselecteerde projecten gaan deze maand van start. Zij zullen in 2020 geëvalueerd worden in overleg met de experten en de sociale partners en de goede voorbeelden zullen dan gepromoot worden.







bron: Belga