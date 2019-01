Vijf Poolse tieners komen om bij brand in een escape room

Vijf tieners zijn vrijdag in Polen om het leven gekomen bij een brand in een escape room, een spelactiviteit waarbij de deelnemers opgesloten worden in een ruimte en waar ze aan de hand van puzzels en raadsels een uitweg moeten vinden. De feiten deden zich voor in Koszalin, in het noorden van Polen, zo maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. “De slachtoffers van deze tragedie zijn jongeren van 15 jaar, meisjes die een verjaardag vierden”, verklaarde minister Joachim Brudzinski aan de private tv-zender TVN24.

De woordvoerder van de lokale brandweer van Koszalin bevestigde aan AFP dat de slachtoffers jonge meisjes zijn. Verder raakte een man van circa 25 jaar ernstig verbrand.

De brand werd in de vooravond gemeld. De oorzaken blijven op dit ogenblik onbekend.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft aan de brandweer maatregelen gevraagd om de brandveiligheid van escape rooms te controleren. Polen telt naar schatting duizend escape rooms.

