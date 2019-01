Robot start verkenning op achterkant van de Maan

Het robotvoertuig ‘Jade Rabbit 2’ heeft de Chinese ruimtesonde Chang’e verlaten en de eerste sporen op de achterkant van de Maan achtergelaten. De rover verliet het ruimtetuig gisterenavond laat, zo maakte het Chinese ruimtevaartburaeu (CNSA) vandaag bekend. De sporen in de “losse maanondergrond” zijn op beelden vastgelegd, die via de satelliet Queqiao naar Aarde zijn doorgestuurd. Chang’e 4 landde gisteren op de achterkant van de Maan, in het Zuidpool-Aitken-bekken, een gigantische inslagkrater aan de zuidpool. China is zo het eerste land dat een object neerzette op de achterzijde van onze natuurlijke satelliet.

Bron: Belga