Novak Djokovic heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de finale van het ATP-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha (hardcourt/1.313.215 dollar). De Servische nummer een van de wereld ging in de halve finales in drie sets (3-6, 7-6 (8/6) en 6-4) onderuit tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 24). In de finale neemt de Spanjaard het op tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Marco Cecchinato en de Tsjech Tomas Berdych.

bron: Belga