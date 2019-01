Duitsland houdt gastland Australië uit finale

De finale van de 31e Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams, wordt net als vorig jaar een onderonsje tussen Zwitserland en Duitsland. De Duitsers Angelique Kerber en Alexander Zverev versloegen vandaag in Perth in het beslissend duel van groep A thuisland Australië. Kerber (WTA 2) haalde het in het eerste enkelduel van Ashleigh Barty (WTA 15) met twee keer 6-4. Daarna was Zverev (ATP 4) met 6-4, 6-3 te sterk voor Matthew Ebden (ATP 46). In het afsluitende dubbel staat niets meer op het spel. Duitsland en Australië hadden allebei hun eerste twee wedstrijden gewonnen, tegen Spanje en Frankrijk.

In de finale spelen Kerber en Zverev morgen tegen titelverdediger Zwitserland. Roger Federer (ATP 3) en Belinda Bencic (WTA 54) wonnen groep B. De finale is een heruitgave van vorig jaar. Toen zegevierden de Zwitsers met 2-1. Federer en Kerber wonnen hun enkelmatch, Bencic en Federer het beslissende dubbel.







Spanje en Frankrijk speelden vandaag (voor de statistieken) tegen elkaar. Spanje won met 2-0. Garbine Muguruza (WTA 18) klopte in het eerste enkelspel Alizé Cornet (WTA 45) met 6-1 en 6-3. Daarna besliste David Ferrer (ATP 126) de ontmoeting door Lucas Pouille (ATP 32) opzij te zetten met 6-4, 6-7 (5/7) en 7-6 (7/2). Voor het dubbel haakte Muguruza af door pijn aan de dij. De Amerikaanse Whitney Osuigwe nam haar plaats in. Cornet en Pouille wonnen de partij met twee keer 4-2.

bron: Belga