Volgens Argentijnse media is Diego Maradona vrijdag met een maagbloeding opgenomen in een ziekenhuis in de hoofdstad Buenos Aires. De maagbloeding zou bij een routinecontrole aan het licht gekomen zijn. Intussen zou hij al een endoscopie ondergaan hebben, andere media spreken dan weer van een spoedoperatie. Zijn Mexicaanse ploeg Dorados de Sinaloa zegt dat de 58-jarige Argentijn wegens medische redenen afwezig is.

bron: Belga