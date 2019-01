Derde vrouw betreedt Indiase hindoetempel Sabarimala

Een derde vrouw is er gisterenavond in geslaagd de beroemde hindoetempel Sabarimala in de Indiase deelstaat Kerala te betreden. Dat heeft de politie vandaag laten weten. Traditionalistische hindoes hebben nochtans hun militanten gemobiliseerd om vrouwen te verhinderen in het heiligdom binnen te geraken. Bij protesten en gevechten op straat vielen al één dode en meer dan 100 gewonden. Woensdag schreven twee vrouwen al geschiedenis door één van de heiligste plekken van het hindoeïsme te betreden. De tempel was tot voor enkele maanden verboden gebied voor vruchtbare vrouwen tussen 10 en 50 jaar. Twintig jaar lang woedde daarrond een gerechtelijke strijd, tot het Indiase Hooggerechtshof eind september 2018 oordeelde dat het discriminerend is om meisjes en vrouwen te weren uit de tempel.

Conservatieve hindoes weigeren zich echter neer te leggen bij die uitspraak. Zij vinden dat vrouwen die nog hun menstruatie hebben met hun aanwezigheid in de tempel de celibataire godheid Ayyappa bedreigen. Nadat twee vrouwen woensdag onder politiebegeleiding toch het tempelcomplex binnen geraakten, is het tot talrijke manifestaties en gewelddadige confrontaties met de politie gekomen. Er werden al bijna 1.400 mensen opgepakt. Er zitten ook nog eens 717 mensen in preventieve hechtenis, aldus politiewoordvoerder Pramod Kumar.







Tot de protesten en een algemene shutdown was opgeroepen door Sabarimala Karma Samithi, een organisatie van hindoegroeperingen. Die krijgt de steun van de nationalistische regeringspartij Bharatiya Janata Party (BJP). De communistische partij, die de plak zwaait in Kerala, zegt dat de deelstaatregering zich gewoon schikt naar gerechtelijke uitspraken en bescherming zal bieden aan vrouwelijke gelovigen die de tempel willen bezoeken.

Vrouwen die hun regels hebben worden vaak als onzuiver beschouwd in de conservatieve en patriarchale Indiase samenleving.

