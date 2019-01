De Wever legt eed af voor tweede termijn als Antwerps burgemeester

In Antwerpen heeft Bart De Wever (N-VA) vandaag bij provinciegouverneur Cathy Berx de eed afgelegd voor zijn tweede termijn als burgemeester. Maandag volgt de installatievergadering van de gemeenteraad. Twee Antwerpse steden of gemeenten zitten nu officieel nog zonder nieuwe burgemeester omdat de coalitiegesprekken nog steeds lopen: Heist-op-den-Berg en Borsbeek. De Wever kwam na afloop nog even terug op de coalitie met – ietwat verrassend – Open Vld en sp.a en het bestuursakkoord. “De voorbije legislatuur was soms woelig, ik hoop dus toch wel op een rustiger bestuur, zeker vanaf mei (na de verkiezingen, red.)”, zei hij. “Ik zie zeker ook de kans om tot meer consensus te komen in de stad.”

De grootste uitdaging zal volgens De Wever de komende jaren liggen bij het doorstaan van de vele werkzaamheden in het kader van het Toekomstverbond, zoals de Oosterweelverbinding en de overkappingsprojecten aan de Antwerpse ring. “Mensen hebben de indruk dat er nu al veel gewerkt wordt, maar ‘you ain’t seen nothing yet’, vrees ik. De werken zullen echter op langere termijn een enorme positieve impact hebben op de stad, op het vlak van mobiliteit én leefbaarheid.”







Maandag wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en duidt de meerderheid ook de schepenen aan. Bij sp.a zullen dat er voorlopig – en allicht tot mei – slechts twee zijn omdat er momenteel geen derde kandidaat is bij de verkozen gemeenteraadsleden. “Het is niet aan mij om me uit te laten over de interne kwestie bij sp.a”, houdt De Wever zich op de vlakte. “Voor mij is er in ieder geval niet meteen een probleem, want de bevoegdheid in kwestie wordt wel gewoon opgenomen binnen sp.a.”

bron: Belga