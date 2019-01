De Lijn investeert ruim 300 miljoen euro in 2019

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn zal dit jaar meer dan 300 miljoen euro investeren in nieuwe bussen, trams, extra aanbod en infrastructuur. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) meegedeeld. Het budget, een recordbedrag, wordt onder meer aangewend voor de vernieuwing van de vloot. Zo is dit jaar 93 miljoen euro voorzien voor de aankoop van 200 hybride bussen en 46 miljoen euro voor de aankoop van nieuwe trams, die in Antwerpen de oude PCC-trams gaan vervangen. Daarnaast wordt 41 miljoen euro ingeschreven voor de vernieuwing van het tramnet.

De Lijn gaat ook verschillende stationsomgevingen vernieuwen. Onder meer die van Gent-Sint-Pieters, Mechelen, Oostende en Hasselt krijgen een opfrisbeurt. Tenslotte wordt er ook gericht geïnvesteerd in extra aanbod. Zo is 7,5 miljoen euro vrijgemaakt om vanaf het begin van het jaar extra aanbod te voorzien op drukke lijnen.

Weyts maakte deze legislatuur een einde aan de groei van de werkingstoelage van De Lijn, maar krikte het investeringsbudget fors op. Dat steeg van 175 miljoen euro tot meer dan 300 miljoen euro. Zo wordt voor de eerste keer binnen het bestek van een legislatuur meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de Vlaamse vervoersmaatschappij. Daarmee zijn onder meer 860 bussen en 110 trams besteld.

“We investeren nu, in tijden van besparingen, veel meer dan vroeger in tijden van budgettaire overvloed”, besluit de minister.

bron: Belga