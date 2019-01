Ann Wauters wordt center- en mental coach bij Villeneuve d’Ascq

Ann Wauters herstelt nog altijd van een knieblessure, maar gaat wel weer aan de slag. De 38-jarige Oost-Vlaamse wordt center- en mental coach van het Franse Villeneuve d’Ascq, het team waarmee ze in 2015 de EuroCup won. “Ik gebruik liever de term gedragscoach”, vertelde Wauters vandaag op een persconferentie in Rijsel. “In individuele sporten worden de atleten vaak psychologisch begeleid, in teamsporten is dat nog niet systematisch het geval. Nochtans is dat een heel belangrijk aspect om de talenten van een team te ontwikkelen. Bij de Belgian Cats zien we al jaren wat je met een goede teamspirit kan bereiken.”

Samen met mental & performance coach Matthias Haspeslagh en Ellen Schoupe, sportpsychologe bij de Belgian Cats, richtte Wauters enkele maanden terug Smart Mind op. “We ontwikkelden een basismodel, gebaseerd op zeven ‘high-performing attitudes’. Er is immers niet één enkele correcte attitude, aangezien er ook verschillende karakters zijn. Die moet je kennen en begrijpen om er een team van te smeden. Speelsters moeten met de druk kunnen omgaan, zich te allen tijde kunnen concentreren, hun gedrag kunnen corrigeren… Ik wil mijn ervaring op dat gebied delen. Een klein detail kan het verschil maken. Hier bij Villeneuve-d’Ascq vind ik een staff en een coach die heel open staan voor dat aspect van topsport.”







In de Franse competitie staat Villeneuve-d’Ascq momenteel op de vierde plaats, in de Euroleague is het in de groep van Castors Braine na twee zeges en vijf nederlagen pas zesde, met slechts één punt meer dan de Belgische kampioen. “We zijn momenteel zowel tot het slechtste als het beste in staat, het is te wisselvallig”, erkent voorzitter Carmelo Scarna. “Ann Wauters moet daar verandering in brengen. Met haar halen we een emblematisch persoon in huis, iemand met veel ervaring, die de club kent. In eerste instantie zal ze onze coach Fred Dusart helpen bij het coachen van de centers. Daarnaast moet ze ons helpen mentaal sterker te worden. Het ontbreekt ons immers aan agressiviteit, aan grinta. Met Wauters willen we een nieuwe weg bewandelen.”

“We spreken al maanden met Wauters over wat zij het team kan bijbrengen”, vertelt Dusart. “Haar ideeën bevallen me. Het mentale aspect in een team is heel belangrijk en individuen samenbrengen vraagt werk. Wat de Belgen op het WK presteerden (vierde plaats), heeft ons alleen maar meer zin doen krijgen om met Wauters samen te werken. We zijn ervan overtuigd dat we de juiste keuze maken.”

Wauters werd eind december 2017 aan de knie geopereerd en kwam sindsdien alleen nog op het WK in actie. Aan stoppen denkt ze echter nog niet. “Ik hoop in 2020 met de Cats naar de Olympische Spelen te kunnen. Maar voor ik honderd procent fit ben, wil ik me niet aan een club binden. Het is lastig, omdat ik toch zo graag op het terrein sta, maar het is het lichaam dat beslist.”

bron: Belga