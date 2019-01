84 ngo’s schikken zich naar nieuwe regels van autoriteiten in Burundi

Van de 140 internationale ngo’s die aanwezig zijn in Burundi, hebben er 84 zich aangepast aan de nieuwe wet die hun activiteiten strikt omkadert, zo is vandaag uit eensluidende bronnen vernomen. “Op 31 december hadden al 84 buitenlandse ngo’s (niet-gouvernementele organisaties) zich in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet, door de vereiste documenten in te dienen, en hun activiteiten hervat”, zei een hoge functionaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken die anoniem wou blijven.

Onder de ngo’s zijn volgens deze bron Caritas International, International Rescue Committee, Catholic Relief Services, Action Aid, International Corps, Save the Children Holland.







Eind september had de regering van president Pierre Nkurunziza de activiteiten van de buitenlandse ngo’s in Burundi voor drie maanden opgeschort. In die periode konden ze zich voegen naar een nieuwe wet die een strikte controle invoert op hun financiën, administratieve kosten en etnische quota, waarbij 60 procent van het personeel Hutu moet zijn en 40 procent Tutsi, zoals in de administratie.

President Nkurunziza had verzekerd dat ngo’s “definitief geschrapt” zouden worden als ze zich niet schikken naar de nieuwe regels.

Verscheidene ngo’s weigerden hun personeel etnisch te screenen, zeggend dat dit indruiste tegen hun “waarden”. De Belgische ngo 11.11.11 en het internationale Advocaten Zonder Grenzen zijn de enige organisaties die al officieel dichtgegaan zijn, maar nog “een dertigtal andere aanvaardt de voorwaarden niet en is bereid desnoods definitief te sluiten”, aldus een humanitaire bron die anoniem wou blijven.

Bron: Belga