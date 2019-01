Zakgeld onder de kerstboom? Denk aan de toekomst!

Nieuwjaarscentjes geven is een eeuwenoude traditie die teruggaat op de Romeinse oudheid. Ook jouw kroost heeft ongetwijfeld wat zakgeld gekregen voor de start van het nieuwe jaar. Hoe kan je dat geld optimaal gebruiken voor hun toekomst? Zo, bijvoorbeeld…

In heel wat gezinnen zijn de eindejaarsfeesten synoniem met familiebezoeken en gezellige momenten. Daar horen vaak ook cadeaus en een ‘nieuwjaarscentje’ bij. De traditie van wat zakgeld te krijgen van je peter, meter of grootouders wordt van generatie op generatie doorgegeven.







Maar wat kunnen je kinderen nu eigenlijk het best doen met dat geld? Ze kunnen het natuurlijk in een spaarpot steken of op een klassiek ‘spaarboekje’ zetten. Maar er zijn ook modernere oplossingen. Als ouder kan je ervoor kiezen om te investeren in de toekomst van je kinderen en hen tegelijk te leren omgaan met geld. Precies dat is het principe van Yongo van AG Insurance.

Yongo: sparen en beleggen 3.0

Yongo is een digitaal spaar- en beleggingsplatform voor ouders die op lange en korte termijn willen investeren in de toekomst van hun kind.

Met Yongo krijgen ouders en kinderen via hun pc of een app toegang tot het digitale tijdperk van sparen en beleggen.

Yongo van AG Insurance is de ideale partner voor iedereen die geld opzij wil zetten voor zijn kind(eren).

Naast het digitale gebruiksgemak geniet je ook van de vrijheid om te sparen of te beleggen op je eigen tempo, met je eigen middelen. Je bent met andere woorden niet verplicht om op een vast tijdstip een vast bedrag te storten.

En jij en je kinderen kunnen op elk moment checken hoeveel er op de Yongo-rekening staat.

Leer je kind sparen

Omgaan met geld moet je leren. En met Yongo is dat – letterlijk – kinderspel.

Kinderen leren via de app of via de website sparen voor de cadeaus die ze écht willen. Dankzij Yongo geraken ze vertrouwd met geld en leren ze er van jongs af aan mee om te gaan.

Gedaan met zakgeld in enveloppes

Opa, oma, peter, meter… Ze kunnen voortaan het zakgeld voor Nieuwjaar, verjaardagen of een goed rapport rechtstreeks op Yongo storten. Zo dragen ze op een leuke, veilige en interactieve manier hun steentje bij aan de dromen van je kinderen!

En die vinden het cool dat ze zelf kunnen checken hoeveel geld ze hebben om te kopen wat ze écht willen. Zo leren ze sparen om hun dromen waar te maken.

Meer info op www.yongo.be

Yongo – platform van AG Insurance dat individuele levensverzekeringen Yongo Moon (tak 21 met gegarandeerde rentevoet) en Yongo Star (tak 23 waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen) voorstelt, evenals Yongo Dreams (kapitalisatieverrichting tak 26). Deze producten, ontwikkeld door AG Insurance, die eventueel verkocht worden door je tussenpersoon, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. De algemene voorwaarden, de informatiedocumenten en de beheersreglementen zijn gratis beschikbaar op www.yongo.be. Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van het financieel product. Alle klachten m.b.t. de producten, kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer ([email protected] – Tel.: +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel.

Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen [email protected] – Tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75); Meeussquare 35 te B-1000 Brussel. AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel