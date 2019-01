Vrouw glijdt uit over mayonaise en krijgt enorme schadevergoeding

Een 23-jarige Nederlandse vrouw is 11.500 euro rijker nadat ze in een supermarkt over een gevallen pot mayonaise uitgleed. In het ziekenhuis werd een scheur in de meniscus van de vrouw vastgesteld.

Iedereen heeft wel al eens iets laten vallen, maar de meesten onder ons ruimen hun troep ook weer op. De vakkenvuller die de pot mayonaise uit zijn handen had laten vallen, dacht daar anders over. Een beslissing met ernstige gevolgen, want niet veel later gleed de vrouw uit. “Ze strompelde vervolgens huilend van de pijn en schrik en onder de mayonaise naar de servicedesk, maar daar kon ze niet rekenen op hulp van het personeel”, zegt Frederik Lieben van JBL&G, het Amsterdamse letselschadebureau dat de zaak behandelde.

“Het gaat niet enkel om ziekenhuiskosten, maar een slachtoffer kan ook vaak lange tijd niet werken, heeft mogelijk hulp nodig in het huishouden en ook de emotionele schade is niet gering”, aldus de man. Het is niet duidelijk in welke supermarkt de vrouw viel.