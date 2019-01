Studio Ghibli krijgt eigen pretpark in 2022

Studio Ghibli opent in 2022 een pretpark in de Japanse stad Nagoya. De animatiegigant is bekend van de Hayao Miyazaki-klassiekers zoals ‘My Neighbour Totoro’ en ‘Howl’s Moving Castle’.

Het pretpark moet de geanimeerde wereld van Studio Ghibli tot leven brengen. “Het park zal versierd zijn met Europees getinte bakstenen torens zoals ze vaak in Miyazaki’s films te zien zijn”, klinkt het in de Japan Times. “Daarnaast komen er reusachtige standbeelden van geesten in de vorm van spinnen en everzwijnen. Het fantastische landschap moet het idyllische en mythische Japan van het verleden oproepen.” Eerder dacht men dat het pretpark de deuren zou openen in 2020, maar dat blijkt nu niet meer haalbaar te zijn.







Bekijk hieronder enkele schetsen.