IN BEELD. Cole Sprouse fotografeert broer Dylan voor campagne

Cole Sprouse en zijn tweelingbroer Dylan doen heel wat meisjesharten sneller slaan. Zegt de naam je niets? Cole is ook wel bekend als Jughead Jones in ‘Riverdale’ of als Ben Geller in ‘Friends’. De twee broers schitterden vroeger ook zij aan zij in de Disneyserie ‘The Suite Life of Zack & Cody’.

Carrièrewending

Cole en Dylan Sprouse waren tot nog toe dus vooral actief in de filmindustrie. Daar komt nu verandering in. Deze keer staat Cole achter en Dylan voor de camera. Volgens Dylan was zijn broer altijd al geïnteresseerd in fotografie. En voor de nieuwe campagne van het merk J Brand mocht hij zich dus helemaal uitleven. Het model? Broerlief Dylan natuurlijk. “Ik was verbaasd over hoe professioneel en georganiseerd Cole was tijdens de fotoshoot”, aldus Dylan. Het resultaat mag er alvast wezen.

