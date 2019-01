Bizar. Dit ondergoed kan je meermaals dragen

We weten niet hoe het bij jou zit, maar wij dragen ons ondergoed normaal maar een dag. Dat zorgt voor heel wat waswerk en meestal gaan je kousen en slipjes daardoor niet lang mee. Het Deense merk Organic Basics komt nu met ondergoed dat je meermaals kan dragen, zonder wassen.

Bacteriën en geurtjes

Dat klinkt vies, inderdaad. Maar dankzij de moderne technologie word je echt niet geconfronteerd met vieze luchtjes en dergelijke. Geurtjes worden namelijk veroorzaakt door bacteriën, die op hun beurt afkomstig zijn van je huid en zweet. Bij normaal ondergoed kunnen bacteriën zich ongestoord ontwikkelen, wat ervoor zorgt dat we onze kousen en slipjes dagelijks in de wasmand gooien. En dat is nu eenmaal niet zo ecologisch.

Moderne snufjes







Het Deense Organic Basics komt nu echter met een oplossing. Door zilver te verwerken in hun ondergoed, wordt de bacterieontwikkeling met 99% beperkt. Dat voorkomt dus ook onaangename luchtjes en zorgt ervoor dat je je ondergoed meerdere keren kan aandoen. Bovendien is het materiaal warmtegeleidend. Het houdt je warm in de winter en koel in de zomer.

Wassen of hergebruiken?

Natuurlijk is een beetje gezond verstand van belang: ruik af en toe eens aan je kledingstukken. Stinken ze? Doe ze dan toch maar in de was. Zit er een vlekje op je T-shirt? Poets die er dan af en draag het gerust nog eens. Binnenkort komt er ook een nieuwe, nog meer anti-bacteriële collectie op de markt – voorlopig helaas enkel voor mannen. Wij zijn alvast benieuwd naar hoe comfortabel (en proper) het ook echt is!