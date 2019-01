Bij sollicitaties scoren met visitekaartjes

Wie zich in tijden van gestandaardiseerde online sollicitaties en sollicitatieformulieren wil onderscheiden van de grote massa sollicitanten, die zou onder andere voor visitekaartjes moeten kiezen. Deze beïnvloeden de eerste indruk namelijk positief. U straalt er competentie mee uit en toont betrokkenheid. Daarom wordt het steeds populairder een visitekaartje te gebruiken in het kader van de sollicitatie. Maar waarop moet u daarbij letten en wat moet er precies op een visitekaartje staan? Op welk moment in het sollicitatieproces moet het worden ingezet? Dat verklappen wij u:

Zo kunt u uw visitekaartje voor de sollicitatie vormgeven

Principieel geldt: creativiteit is het devies. Maar pas op – dat betekent allerminst dat u zich moet uitleven in artistieke expressie en kleurrijke vormgeving. Dat is namelijk eerder contraproductief bij visitekaartjes voor sollicitaties. Veel belangrijker is het om de informatie zelf zo creatief mogelijk op het kaartje te presenteren. Om dit te bereiken, kan het gerust groter zijn dan het gangbare bankpasjesformaat. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een dubbele variant in A5-formaat. Deze modellen bieden namelijk meer ruimte voor creatieve inhoud. Van belang is wel dat het echt te maken heeft met het beroep waarvoor u solliciteert.

Deze gegevens horen thuis op de kaartjes







Principieel moet u uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw beroep op de visitekaartjes laten drukken. Verder kunt u werken met bulletpoints om meer informatie over uzelf te vermelden. De hoeveelheid hangt af van het formaat van de kaartjes. Het is namelijk essentieel dat ze goed leesbaar zijn. Meestal passen er zo’n vijf bulletpoints op een visitekaartje voor een sollicitatie. Geef hierin bijvoorbeeld de volgende informatie:

Aantal jaren werkervaring

Karaktereigenschappen

Interesses

Speciale kennis

Website

Let er bij de formulering op dat u zich tot het wezenlijke beperkt en trefwoorden gebruikt. Breng precies over wat u werkelijk wilt zeggen. Hoe groter het formaat van het visitekaartje dat u kiest, des te meer informatie erop past. Maar pas op: overdrijf het niet en beperk u tot het wezenlijke.

In deze fasen van het sollicitatieproces kunt u scoren met visitekaartjes

Er is geen algemeen geldig moment waarop het visitekaartje in het sollicitatieproces precies moet worden ingezet. Dat hangt er namelijk vanaf hoe de sollicitatie verloopt. Wilt u bijvoorbeeld op een banenbeurs indruk maken, dan kunt u visitekaartjes uitdelen. Deze dienen als eerste informatie. Daarnaast kunt u natuurlijk een visitekaartje bij uw sollicitatiepapieren voegen. Ook dat laat een positieve indruk achter. Ten slotte bestaat de mogelijkheid de kaartjes bij het sollicitatiegesprek te overhandigen. Met dit gebaar zullen degenen die de beslissing nemen zich u zeker herinneren.