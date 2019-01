Zitting voor installatie Ninoofse gemeenteraad gestart

In Ninove is rond 19.30 uur de zitting van start gegaan waarop de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd moet worden. Bij de start verloopt alles nog rustig. Maar de zitting zou wel eens woelig kunnen verlopen: aan het stadhuis vindt een extreemrechtse betoging plaats om aan te klagen dat Forza Ninove, de grootste partij in de gemeenteraad, uit de meerderheid wordt gehouden. In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid, nadat Guy D’haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, met 15 zetels er 2 te kort had voor een absolute meerderheid. Op de valreep slaagden Open Vld en Samen – een samenwerking van CD&V, sp.a en Groen – er toch nog in om een nipte meerderheid te vormen. Dankzij de steun van Joost Arents, die daarvoor door N-VA uit de partij werd gezet, beschikt die coalitie over 17 van de 33 zetels.

Tegen de installatie van het nieuwe stadsbestuur vindt donderdagavond een “Mars voor Democratie” plaats, met enkele honderden deelnemers. Onder meer Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden en Voorpost hebben het initiatief genomen voor die betoging, die tot aan het stadhuis van Ninove trekt. Forza Ninove-leider Guy D’haeseleer is eveneens aanwezig en heeft de manifestanten ook opgeroepen om het rustig te houden.







Om rust op de gemeenteraadszitting te verzekeren, zijn er veiligheidsmaatregelen genomen. Het aantal mensen dat de zitting – die officieel nochtans openbaar is – kan bijwonen, wordt beperkt.

Bij de start van de gemeenteraad is alles nog rustig. Al zijn de bommetjes en het geschreeuw van de actievoerders tot in de gemeenteraadszaal te horen.

