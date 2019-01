VS en Colombia komen overeen om democratie “te herstellen” in Venezuela

De minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Mike Pompeo, en de president van Colombia, Ivan Duque, zijn woensdag overeengekomen om zich samen in te spannen om de regering van president Micolas Maduro in Venezuela diplomatiek te isoleren. Ze gaan de democratie in het land “herstellen”.

De “lange democratische traditie” van Colombia maakt dat het land een “natuurlijke leider” in de regio is om de democratie en de rechtsstaat in Venezuela “te ondersteunen”, zeggen Pompeo en Duque in een gemeenschappelijke verklaring. Pompeo bracht een kort bezoek aan Carthagena, aan de Caraïbische kust. Pompeo zei dat hij met Duque heeft gepraat over een manier om met bondgenoten in de regio en internationaal samen te werken om de Venezolanen “te helpen hun democratische erfenis te recupereren” en “zij die het land ontvluchten te helpen”.

De Colombiaanse president, die zich begin augustus bij zijn aantreden engageerde om Maduro diplomatiek te isoleren, riep landen die de democratie verdedigen op om samen de “dictatuur” van Maduro te verwerpen. “Wij, alle landen die democratische waarden delen, moeten ons verenigen om de dictatuur in Venezuela te verwerpen. We moeten alle noodzakelijke inspanningen doen om de democratie en de grondwettelijke orde te herstellen.”

De Venezolaanse president begint op 10 januari aan zijn tweede ambtstermijn. De presidentsverkiezingen van vorig jaar zijn geboycot door de oppositie en niet erkend door een groot deel van de internationale gemeenschap. Veel Venezolanen zijn het land ontvlucht vanwege de economische crisis die het land teistert.

Omwille van de Monroe-doctrine, een beginsel van de Amerikaanse buitenlandpolitiek, kent de VS een traditie van politiek ingrijpen in Zuid-Amerika. Dat leidde ook tot uitwassen, zoals de steun aan militaire dictaturen, zoals die van de Chileense generaal Augusto Pinochet.

Bron: Belga