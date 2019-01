Tempelrel in India eist dodelijk slachtoffer

In de Indiase deelstaat Kerala houdt het protest rond de tempelrel aan. Conservatieve Hindoe-groepen hebben het openbare leven platgelegd, nadat twee vrouwen gisteren het beroemde tempelcomplex Sabarimala hadden betreden. Voor veel gelovigen is de tempel verboden gebied voor vrouwen tussen 10 en 50 jaar. Bij de protesten viel al één slachtoffer. In september 2018 oordeelde het Indiase Hooggerechtshof dat het discriminerend is om meisjes en vrouwen te weren uit de tempel, die jaarlijks door miljoenen mensen wordt bezocht. Conservatieve gelovigen weigeren zich neer te leggen bij die uitspraak, omdat ze geen menstruerende vrouwen willen in de tempel van de celibataire godheid Ayyappa. Vrouwelijke activisten worden sindsdien op afstand gehouden door betogers, en verschillende Hindoe-groepen hebben opgeroepen tot protesten en een algemene shutdown.

Gisteren slaagden twee vrouwelijke activisten er toch in om onder politie-escorte de beroemde hindoetempel Sabarimala te betreden. In de daaropvolgende chaos, raakte een man gewond en die overleed woensdagavond aan zijn verwondingen. Politiewoordvoerder Pramod Kumar verduidelijkt dat de protesten aanhouden. “In heel de staat Kerala zijn er incidenten zoals stenigingen en vandalisme gemeld. We hebben 266 mensen gearresteerd voor geweld en rellen, en nog eens 334 protestanten in voorlopige hechtenis geplaatst”, zegt Kumar.







De tempelrel verdeelt in India de nationale politiek. De nationalistische regeringspartij Bharatiya Janata Party (BJP) beschuldigt de deelstaatregering ervan geen rekening te houden met de gevoelens van de gelovigen. De plaatselijke communistische partij op zijn beurt verklaart gewoon de wet uit te voeren en stelt dat de BJP het geweld tegen de vrouwen gebruikt om stemmen te winnen. In mei trekken de Indiërs namelijk naar de stembus.

Tegen de beslissing van het Hooggerechtshof is al beroep aangetekend. De behandeling van dat beroep start op 22 januari.

