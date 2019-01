Steve Darcis stoot door naar halve finales in Pune

Steve Darcis stapelt de zeges op bij zijn comeback op de ATP Tour. Vandaag bereikte de 34-jarige Luikenaar de halve finales van het toernooi in het Indiase Pune (hard/527.880 dollar). Darcis versloeg in de derde ronde zijn Tunesische leeftijdsgenoot Malek Jaziri (ATP 45), het vierde reekshoofd. Na 1 uur en 34 minuten stond de 7-5, 6-2 eindstand op het scorebord. Het was het vierde onderlinge duel tussen de twee veteranen, het eerst sinds 2015. Darcis trok voor de derde keer aan het langste eind.

Het laatste obstakel voor Darcis op weg naar de finale wordt de Kroaat Ivo Karlovic (ATP 100). Het inmiddels 39-jarige opslagkanon zette in zijn kwartfinale de Let Ernests Gulbis (ATP 95) opzij met 7-6 (7/5) en 7-6 (7/5). Darcis en Karlovic speelden nog maar een keer tegen elkaar. In 2009 won de boomlange Kroaat in de 1/32e finale van Wimbledon met 7-5, 6-3 en 6-4.







‘Shark’ viert in Pune zijn rentree nadat hij ruim een jaar out was door een aanslepende elleboogblessure. Maandag klopte hij bij zijn comeback de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 73) met 6-3 en 6-4. Gisteren versloeg de Luikenaar na een marathonpartij van ruim drie uur de Amerikaan Michael Mmoh (ATP 103) met 4-6, 7-6 (7/4) en 6-2. Darcis redde in die match twee wedstrijdpunten.

bron: Belga