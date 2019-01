Regering van Bolsonaro plant grote kuis in administratie

De regering van de nieuwe, extreemrechtse, Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft laten weten dat het contractuele ambtenaren op ideologische basis zal ontslaan. Dat is bekendgemaakt na de eerste ministerraad, donderdag in hoofdstad Brasilia. “Wij zullen de moed hebben die de vorige regering misschien niet gehad heeft, namelijk het huis vanaf het begin schoonmaken”, aldus Onyx Lorenzoni, stafchef van de president. Gisteren al had Lorenzoni laten weten dat hij in zijn eigen administratie 300 ambtenaren zou ontslaan die aangeworven werden zonder dat ze slaagden in het ambtenarenexamen. Een dag later ging hij al verder. Alle andere ministeries moeten hetzelfde doen, en hij voegde eraan toe dat de regering een soort van ideologische zuivering wil opstarten. “Het is de enige manier om op een efficiënte manier te regeren, en te doen wat de Braziliaanse samenleving in het stemhokje beslist heeft: een punt zetten achter de socialistische en communistische ideeën, die aan de basis liggen van de huidige chaos, de werkloosheid, de onveiligheid, de slechte gezondheidszorg en scholen die indoctrineren in plaats van onderwijzen.”

De 22 ministers van de regering van Bolsonaro hebben gisteren de eed afgelegd. De ministerraad van vandaag was eerder een kennismakingsronde, dinsdag start het echte werk met de volgende ministerraad.







Bron: Belga