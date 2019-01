Rechtbank Brugge – 20 maanden cel voor gewelddadige raid op woning in Pittem

De Brugse strafrechter heeft een 26-jarige man uit Tielt veroordeeld tot 20 maanden effectieve celstraf voor een opmerkelijke raid op een woning in Pittem. Zijn kompaan kreeg bij verstek 15 maanden cel. De beklaagden drongen het huis binnen en sloegen de bewoner in elkaar. A.D. (29) uit Ruiselede liep niet al te hoog op met G.N. uit Pittem. Volgens de beklaagde zou zijn vriendin immers door N. meegesleurd zijn in een drugsaffaire. Samen met zijn kameraad B.V. trok hij daarom in de nacht van 28 op 29 juli 2017 naar de woning van het slachtoffer. Door een raam in te slaan met een krik, drongen ze het huis binnen.

In de woning werd een deur ingetrapt, waarna G.N. heel wat klappen te verwerken kreeg. Er werd ook een schroevendraaier op de nek van het slachtoffer gezet. Ook de tussenkomst van de politie verliep allesbehalve rustig. B.V. stelde zich weerspannig op en zou zelfs doodsbedreigingen geuit hebben.

De verdediging legde uit dat de Tieltenaar eigenlijk slechts tussenbeide kwam en dus zelf niet gevochten zou hebben. “Als ik er niet geweest was, had het veel slechter konden aflopen”, zei B.V. zelf. Ook bij de doodsbedreigingen plaatste meester Fredriek Couvreur vraagtekens. “Ik ga u vinden, dat zeg je toch niet als het is om te kaarten”, reageerde de voorzitter.

De verdediging vroeg tevergeefs om een voorwaardelijke straf.

