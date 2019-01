Racing Genk werft Braziliaanse linksachter Neto Borges aan

Racing Genk heeft zich met de Braziliaan Neto Borges versterkt. De 22-jarige linksachter komt over van het Zweedse Hammarby en tekende een contract voor 3,5 jaar, met een optie op een bijkomend seizoen. “Neto is aanvallend ingesteld, heeft een groot loopvermogen en is technisch sterk. Hij zal spelen met het rugnummer 5”, meldt Genk. “Hij speelde nog maar sinds januari 2018 in Zweden, maar was daar al een sterkhouder, met 26 gespeelde wedstrijden op 30. Officieel zal hij voorgesteld worden tijdens de winterstage in Benidorm.”

Een transfersom werd niet bekendgemaakt. Naar verluidt zou die tussen de 2 en 3 miljoen euro liggen. Hamarby bevestigde wel dat het om een clubrecord gaat. “We hadden Neto graag willen houden, maar gelet op zijn ontwikkeling en wat hij zelf wil met zijn carrière, en dat in combinatie met het aanbod van Genk, komt deze transfer op het juiste moment”, reageerde sportief directeur Jesper Jansson. “We wisten dat hij een groot potentieel heeft en nu blijkt hij sneller dan verwacht klaar om de volgende stap te nemen.”







bron: Belga