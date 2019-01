Protestmars trekt door Ninove

In Ninove zijn enkele honderden betogers omstreeks 19.15 uur aangekomen aan het stadhuis, waar om 19.30 uur de gemeenteraad van start gaat. De aanwezigen, onder wie Dries Van Langenhove van Schild en Vrienden en Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter, zingen luid de Vlaamse Leeuw. Tijdens hun tocht van het station naar het stadhuis scandeerden de betogers ook slogans als “linkse ratten, rol uw matten”, “democratie”, “forza ninove”, “eigen volk eerst” en “weg met het cordon”. Er waren heel wat leeuwenvlaggen meegebracht en er werd met bommetjes gegooid.

De protestmars tegen het nieuwe stadsbestuur was omstreeks 19 uur gestart aan het station van Ninove. Voor de start riep Guy D’haeseleer, lijsttrekker van Forza Ninove, alle aanwezigen op om het rustig te houden. “Ga niet in op provocaties en gooi geen bommetjes in het centrum. We zijn hier om een groot deel van de bevolking een hart onder de riem te steken”, sprak D’haeseleer. “We gaan het beste van onszelf geven om die absolute meerderheid over zes jaar te veroveren”. D’haeseleer haalde ook uit naar linkse tegenstrevers en naar de pers.







bron: Belga