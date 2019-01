Aan het stadhuis van Ninove heeft Dries Van Langenhove, een van de organisatoren, de honderden betogers toegesproken. Hij stelde onder meer dat de politici in Vlaanderen schrik hebben van echte democratie. Na zijn speech zijn de betogers weer richting station vertrokken. Van Langenhove, oprichter van de conservatieve Vlaams-nationalistische jongerenbeweging Schild & Vrienden, vindt dat de wil van de bevolking gerespecteerd moet worden. “Net zoals er in Zelzate terecht een coalitie tussen PVDA en sp.a werd gevormd. Men moet het volk laten beslissen, ook als dat niet leuk is”, aldus Van Langenhove. “Laat ons kijken naar onze Waalse vrienden. Daar zit de grootste partij automatisch in de meerderheid. Politici in Vlaanderen hebben schrik van echte democratie.”

Na de speech van Van Langenhove zijn de betogers weer vertrokken richting station. Er worden ondertussen meer en meer bommetjes gegooid. Doordat de manifestanten hun optocht voortzetten, is de rust aan het stadhuis omstreeks 20 uur teruggekeerd.







bron: Belga