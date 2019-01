Ook Wouter Beke krijgt poederbrief

Op het partijhoofdkwartier van CD&V is donderdag een poederbrief aangekomen die gericht was aan voorzitter Wouter Beke. Dat zegt Beke zelf op Twitter. Het bleek om een vals alarm te gaan. “Een brief met wit poeder gericht aan mezelf gekregen op partijhoofdkwartier CD&V. Blijkt vals alarm te zijn. Tonnen respect voor het werk van politie en civiele bescherming, die dit alles enorm professioneel en nauwkeurig aanpakten”, aldus Beke op Twitter.

Ook in het gemeentehuis van Zaventem werd donderdag een poederbrief gevonden. Het gebouw werd een tijdlang ontruimd, maar ook daarbij ging het om een ongevaarlijke stof.

De afgelopen dagen werden ook al poederbrieven verstuurd naar voormalig staatssecretaris Theo Francken in Lubbeek en naar het Leuvense gerechtsgebouw. Het ging telkens om ongevaarlijke stoffen.

bron: Belga