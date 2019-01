Kerncentrales draaiden vorig jaar een dag op de twee

De zeven kernreactoren in ons land hebben vorig jaar gemiddeld 50,5 procent van de tijd gedraaid. Dat bericht de krant Le Soir op basis van de cijfers van het kernreactorenpark. De zeven reactoren van Doel en Tihange hebben overigens nooit gelijktijdig gedraaid. Er was zelfs een periode van 30 dagen waarin slechts één reactor in bedrijf was, met name Doel 3, en dat in de periode van oktober tot november. Toen moest de hulp ingeroepen worden van onze buurlanden, Nederland, Frankrijk en Duitsland voor de energievoorziening voor de Belgische consument.

De beschikbaarheid was dus ronduit slecht in 2018, bijna zo slecht als in 2015, het annus horribilis van de Belgische kerncentrales, toen de beschikbaarheid onder de 50 procent was gezakt. In de jaren 2016 en 2017 bedroeg die meer dan 80 procent.







Bron: Belga