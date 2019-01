Honderden betogers in Ninove

Aan het station van Ninove hebben zich enkele honderden betogers verzameld voor een optocht tegen het nieuwe stadsbestuur van Ninove. Ze trekken om 19.00 uur de stad in.

De betogers hebben heel wat leeuwenvlaggen meegebracht en scanderen slogans als “linkse ratten, rol uw matten”. De sfeer is rustig. Het is een goed kwartier stappen naar het stadhuis van Ninove. Daar is het momenteel nog verlaten. De binnenstad is afgesloten en de straten zijn verlaten, op enkele joggers en wandelaars na. Auto’s staan er haast niet geparkeerd. De politie houdt de invalswegen dicht.

Guy D’Haeseleer sprak voor de betoging de mensen toe en riep hen op om het rustig te houden. “Ga niet in op provocaties en gooi geen bommetjes in het centrum. We zijn hier om een groot deel van de bevolking een hart onder de riem te steken”, zei D’haeseleer voor de aanvang van de betoging. “We gaan het beste van onszelf geven om die absolute meerderheid over zes jaar te veroveren”, voegde hij daar aan toe. Hij haalde ook uit naar linkse tegenstrevers en naar de pers.







bron: Belga