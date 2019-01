Gele hesjes willen “politieke infiltranten” weren

De “gele hesjes” willen politieke infiltranten in hun burgerbeweging weren. Dat verklaarde Zoran Starcevic, woordvoerder voor de provincie Luxemburg, vandaag in de kranten van Sudpresse. Hij herhaalde dat de gele hesjes apolitiek willen zijn.

“We gaan mensen dus uitsluiten, want we zijn niet gelinkt aan een politieke beweging”, klinkt het. “In het begin hebben we veel mensen toegelaten. We hebben er nooit aan gedacht om te verifiëren waar zij vandaan komen.”

Maar in Bergen kwam men tot de vaststelling dat een manifestant lid was van de lijst Agora (cdH). Na controle bleken er ook leden van de PTB/PVDA en van Nation zich te hebben aangesloten bij de burgerbeweging. “We wisten dat we geïnfiltreerd gingen worden, maar niet in deze mate”, betreurt de woordvoerder. Volgens hem doet het fenomeen zich in alle Waalse provincies voor.







Hij vindt dat politici open kaart moeten spelen en betreurt dat de burgerbeweging nu zelf een onderzoek moet opstarten.

bron: Belga