Financiële markten reageren positief op aantreden Braziliaanse president Bolsonaro

De financiële markten hebben positief gereageerd op het aantreden van de nieuwe Braziliaanse president Jair Bolsonaro. De Ibovespa-index steeg woensdag 3,56 procent en sloot op een recordhoogte van 91.012 punten. Ook de Braziliaanse real werd 2,08 procent sterker tegenover de Amerikaanse dollar.

Voor milieu- en mensenrechtenactivisten betekent het aantreden van de nieuwe president kopzorgen, maar beleggers lijken dus veel te verwachten van het liberale economische beleid van de ex-militair. Economieminister Paulo Guedes zei woensdag dat privatiseringen en een vereenvoudiging van het belastingsysteem de pijlers zijn van zijn programma.

Het Internationaal Muntfonds verwacht in het lopende jaar een economische groei van 2,4 procent in Brazilië. Of het Bolsonaro werkelijk zal lukken om de slabakkende economie in het grootste land van Latijns-Amerika weer op gang te krijgen, hangt ervan af of hij in het Congres genoeg steun krijgt voor zijn diepgaande hervormingen, zeggen analisten van ratingagentschap Fitch. Zo wil Bolsonaro het pensioensysteem hervormen.

bron: Belga