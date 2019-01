Dodental na treinongeval Denemarken opgelopen tot acht

Het dodental na het treinongeval gisterenochtend op de Grote Beltbrug in Denemarken is opgelopen tot acht. Dat laat een politiewoordvoerder weten. Het gaat om vijf vrouwen en drie mannen. Het ongeval gebeurde om 7.35 uur op de Grote Beltbrug, die de eilanden Funen en Seeland verbindt. Aanvankelijk was er sprake van zes doden en zestien gewonden. Of de twee doden eerst bij de zestien gewonden werden gerekend, maakte de politie niet bekend.

Het gaat om het zwaarste ongeval op de Deense spoorwegen sinds 1988. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk.







bron: Belga