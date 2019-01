Deceuninck-Quick Step trekt met Jungels als kopman naar Giro

Deceuninck-Quick Step heeft bekendgemaakt dat de Luxemburger Bob Jungels dit jaar van start zal gaan in de Ronde van Italië (11 mei-2 juni). Jungels toonde zich vorig jaar met een elfde plaats in het eindklassement van de Tour en winst in Luik-Bastenaken-Luik. De 26-jarige Jungels reed de Giro eerder in 2016 en 2017. Hij eindigde toen als respectievelijk zesde en achtste en won ook telkens de witte jongerentrui. In 2017 voegde hij daar ook nog een etappezege aan toe, de eerste voor een Luxemburger in meer dan een halve eeuw.

Eerder maakte ook de Nederlander Tom Dumoulin (Sunweb) al bekend te zullen focussen op de Giro dit seizoen. De drie tijdritten in het parcours liggen hiervoor aan de basis. “Het is dit jaar met bijna zestig kilometer tegen de klok een parcours voor tijdrijders”, beaamde Jungels. “Verder zijn er veel heuvelachtige ritten, met onder meer passages over de Gavia en de Mortirolo. De Giro is – in tegenstelling tot de Tour – altijd moeilijk te controleren. Het is een open race en dat ligt me.”







Jungels start zijn seizoen volgende maand in de Ronde van Colombia (12-17 februari).

bron: Belga