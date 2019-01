Dalende trend aantal woninginbraken zet zich door in 2018

In het eerste trimester van 2018 werden er in ons land 13.125 woninginbraken geregistreerd. Dat zijn er op jaarbasis (52.500) minder dan in 2017 (53.284). De dalende trend zet zich hiermee voort. In 2016 werden immers nog 56.534 dergelijke feiten geregistreerd. Dat blijkt uit het antwoord van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR).

In de eerste trimester van 2018 werden ongeveer evenveel woninginbraken geregistreerd in Vlaanderen (5.615) als in Wallonië (5.544). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde men er 1.966. In 2017 waren er nog meer inbraken in Wallonië (23.537) dan in Vlaanderen (22.281). Bij de steden Oostende, Gent, Antwerpen, Charleroi, Namen, Luik, Brugge, Aarlen en Kortrijk werden in de eerste trimester van 2018 het meeste inbraken geregistreerd in Antwerpen (723), gevolgd door Charleroi (530), Luik (353) en Gent (287).

bron: Belga